Харьковские "Металлист 1925" и "Металл" пересекутся на сборе в Турции

Как у харьковской футбольной команды Первой лиги "Металлиста 1925", так у и харьковской футбольной команды Второй лиги "Металла" в планах на нынешнее зимнее межсезонье провести по одному учебно-тренировочному сбору в Турции.

"Металлист 1925" отправится в Турцию 20 февраля и вернется в Харьков 8 марта.

"Металл" вылетит в Турцию 1 марта. Вернется домой - 13 марта.

"Металлист 1925" начнет весеннюю часть выступлений в Первой лиге 15 марта перенесенным матчем с "Альянсом" (Липовая Долина).

"Металл" свой первый официальный матч весенней части чемпионата Украины во Второй лиге проведт 19 марта против "Черкащины" из Черкасс.

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