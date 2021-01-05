Дело против Татьяны Цибульник о недостоверном декларировании закрыли

Дело против главы Новобаварского района Харькова Татьяны Цибульник по обвинению в недостоверном декларировании закрыли.

Соответствующее постановление Харьковского апелляционного суда было опубликовано в Едином реестре судебных решений 28 декабря 2020 года.

Как указывается в документе, коллегия судей удовлетворила апелляцию защитника Татьяны Цибульник, в которой он обжаловал постановление Киевского районного суда г. Харькова от 24 сентября 2020 об объявлении подозрения своей подзащитной в недостоверном декларировании. В своей жалобе адвокат просил закрыть дело в отношении чиновницы.

Напомним, речь шла об уголовном производстве, открытом в марте 2018 года в связи с тем, что Цибульник не указала в своей декларации ювелирные украшения на сумму 600 тысяч гривен, которые были найдены в ее кабинете во время обысков правоохранителями.

Сама Цибульник заявила, что найденные у нее и изъятые правоохранителями ювелирные изделия не несут указанной ценности, и назвала их «старыми», пояснив, что поэтому она их и не указала в документах.

В январе 2019 года дело было передано в суд.

После того, как в октябре 2020 Конституционный суд отменил уголовную ответственность по статье 366-1 УК Украины, дело против Цибульник было закрыто, в связи с чем ее адвокат свою апелляцию отозвал.

Агентство Телевидения Новости