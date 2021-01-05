Ученые выяснили, когда начинает защищать прививка от коронавируса

Созданная на основе мРНК вакцина против коронавируса начинает защищать от коронавируса спустя 14 дней после получения первой дозы. Об этом говорится в статье по результатам масштабного исследования, которая опубликована в журнале Nature.

Отмечается, что речь идет об исследовании вакцины, созданной компанией Moderna, которую 18 декабря одобрило Управление по продовольствию и медикаментам США.

Как сообщается, в масштабных клинических исследованиях приняли участие 30 тысяч добровольцев. Половина из них получила две дозы плацебо, а половина - две дозы вакцины. Перерыв между уколами длился 28 дней.

В результате ученые установили, что вакцина на 94% эффективно предотвращает появление симптомов COVID-19. А предыдущие анализы указали на то, что одна доза вакцины может дать некоторую защиту от начала бессимптомного течения болезни. За время испытаний у 30 пациентов появились тяжелые симптомы COVID-19. Но все они получили плацебо.

Примерно у половины добровольцев, которым сделали прививку, жаловались на побочные действия, такие как головная боль. Такие эффекты появлялись после второго укола. Но серьезных побочных действий почти не было выявлено.

Напомним, сегодня сообщалось, что Израиль стал третьей страной после США и Канады, которая одобрила вакцину Moderna.

Ранее Moderna заявляла о 94% эффективности своей вакцины.

Агентство Телевидения Новости