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Доллар дешевеет: курс от НБУ на 6 января

Доллар дешевеет: курс от НБУ на 6 января

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,40 гривен за доллар. Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 6 января установлен на таком уровне: 28,4028 гривен за 1 доллар (-0,0282 грн). При этом курс доллара на 4 января составляет: 28,431 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после резкого роста накануне.

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 5 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,47 гривен за доллар, курс в покупке до 28,45 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 34,90 гривен за евро.

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

 

Агентство Телевидения Новости

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