На Новоселовке в результате столкновения с трамваем перевернулся автомобиль. Подробности ДТП в центре Харькова

Столкновение трамвая и фургона по улице Академика Богомольца произошло утром. В результате аварии ГАЗ перевернулся, а в электротранспорте вылетело лобовое стекло. Чудом пассажиры, которые находились в салоне, не пострадали, но примерно на час движение на Москалевке остановилось.

Богдан, очевидец

«ГАЗель» упала на бок. Все живы, все здоровы, пострадавших не было, скорую помощь никто не вызывал. Приехала полиция, оформляет ДТП.

Дворник Наталья именно в это время чистила тротуар. Женщина рассказывает: волновалась, что будут пострадавшие. К ее удивлению, даже водитель опрокинувшегося фургончика самостоятельно смог покинуть салон автомобиля.

Наталья, очевидец

Услышала сильный удар, сильный хлопок. И оглянулась, и смотрю - лежит машина и трамвай стоит. Вылез оттуда мальчик – водитель, я так поняла. Ну, смотрю, цел, невредим. Я кинулась, думала, может, помощь нужна, ну, смотрю - вылазит.

По данным полиции, водитель автомобиля «ГАЗ» не предоставил преимущество в движении трамваю и совершил столкновение. На него составили административные протоколы за нарушение правил дорожного движения.

Полиция должна приехать! Как её заберут, если она неизвестна. Людей нет в машине, говорят пожарные.

А вот этот случай произошел накануне вечером. Выпивший мужчина не справился с управлением и вылетел на трамвайные пути. Автомобиль загорелся, а сам водитель вместе с пассажиром скрылся с места происшествия.

Дмитрий Гайдук, представитель Патрульной полиции в Харьковской области

Прибувши на місце патрульні поліцейські, поспілкувались з очевидцями, а також їм надійшла інформація від громадян про місцезнаходження водія. Повернути його на місце пригоди та надалі скласти адміністративні матеріали.

Попался виновник ДТП в течение часа. Он со своим другом вызвал такси. В салоне автомобиля друзья решили поделиться впечатлениями от вечерних приключений.

Водитель службы такси включил чат таксистов на громкоговоритель, а его коллеги сообщили полицейским о беглых нарушителях.

Патрульные догнали такси и остановили его, однако пассажиры снова попытались убежать, хотя, в конце концов, копы их все же догнали и задержали.

– Идет анализ - 1.33 - смотрите.

– А можно посмотреть?

– Не снимайте, пожалуйста.

– В чем логика, я всегда результаты снять.

– Вы не против, чтобы этот человек посмотрел результаты теста?

– Нет, не против.

Водителю выписали штрафы сразу по трем статьям: нарушение правил дорожного движения, которые привели к механическим повреждениям транспортного средства, вождение в состоянии алкогольного опьянения и оставление места ДТП.

Агентство Телевидения Новости