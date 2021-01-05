"Сегодня Андреев уже вчерашний день". Как "Харьковские тепловые сети" превратились в "черную дыру"

Первое громкое увольнение в 2021 году в Харькове. Сергей Андреев больше не генеральный директор коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети". При этом исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов публично обвинил Андреева в бесхозяйственности, однако, старался избегать темы коррупции в деятельности коммунального предприятия, которое возглавлял Андреев.

В Харькове, как и по всей Украине, в январе в разгаре отопительный сезон. И, вот, по его горячие в буквальном смысле дни, пришлось увольнение генерального директора коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети" Сергея Андреева. Андреев возглавил КП «ХТС» в 2003 году. В 2017 году ему продлили контракт еще на пять лет. Этот будто бы "крепкий хозяйственник" во времена мэрства покойника Геннадия Кернеса, при сегодняшних раскладах в городской власти, стал козлом отпущения. Исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов на сегодняшнем брифинге поставил в вину Андрееву постоянные проблемы с горячей водой, теплоснабжением, огромным количеством разрытий, и признал работу "Харьковских тепловых сетей" неудовлетворительной.

Игорь Терехов, исполняющий обязанности мэра:

Вы поймите, мы всё время оказываем этому предприятию финпидтрымку. Я уже называю его "черной дырой". Вот сколько туда не дай, оно кануло в небытие. Такого больше не будет. За каждую копечку будет отчет. Мы будем полностью понимать, что мы делаем. Мы полностью будет подавать горячую воду, подавать тепло в дома харьковчан, и сократим количество вот этих разрытий. Потому что они уже накопали, как кроты, могу вам сказать.

Против КП "ХТС" в 2018 году было открыто уголовное производство из-за масштабных аварии зимой - тогда без тепла в центре, на Шатиловке и Немышле осталось более тысячи домов, детских садиков, больниц и роддом. Тогда открыли производство по статье "служебная халатность", но никто из руководства предприятия ответственности так и не понес. В последние годы за "Харьковскими тепловыми сетями", как и по многим другим коммунальными предприятиями, тянется и коррупционный шлейф. Первое уголовное производство по факту хищения правоохранители открыли еще в 2014 году. Подозревалось, что коммунальщики обналичили через фиктивные фирмы более 22 млн гривен. Также Генпрокуратура расследует возможную растрату кредитных средств в КП "Харьковские тепловые сети". Так в 2018 году было открыто уголовное производство по факту растраты имущества, выделенного Международным банком реконструкции и развития в виде кредитов для реализации проекта "Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины". На нужды КП «ХТС» было направлено более 107 миллионов долларов. А еще прокуратура расследует присвоение бюджетных средств должностными лицами КП «Харьковские тепловые сети» по предварительному сговору с должностными лицами частных предприятий. Игорь Терехов, хотя и признает, что вотчина Андреева превратилась в "черную дыру", однако, коррупционную составляющую предпочитает не замечать.

Игорь Терехов, исполняющий обязанности мэра:

Есть у нас презумпция невиновности. Есть расследование. Я же не провожу расследование, и я не отношусь к правоохранительным органам. Это мое право. Потому что я сегодня управляю городом Харьковом, и я считаю, что лучше для города Харькова. Считаю, что сегодня Андреев уже вчерашний день.

В КП «ХТС» будет полностью изменен менеджмент, и провоеден аудит. На должность генерального директора этого предприятия сейчас есть две кандидатуры, сообщил Терехов, однако фамилии пока официально не обнародуются.

Агентство Телевидения Новости