100-процентная обеспеченность кислородом на Харьковщине. Опорным больницам региона передали почти тысячу кислородных концентраторов

На Харьковщину прибыло 980 кислородных концентраторов, с помощью которых в регионе вопрос с обеспечением кислородом полностью решен.

По крайней мере, так уверяют чиновники.

Эти кислородные концентраторы рассчитаны на два потока, рассказывает заместитель главы ХОГА Тарас Пастух, то есть могут обеспечить кислородом одновременно двух пациентов. Такое жизненно необходимое оборудование уже распределили между опорными больницами, которые лечат пациентов с коронавирусом.

Тарас Пастух, зам. председателя ХОГА

Сьогодні вони вже фактично готові будуть до кінця дня щодо використання. Таким чином, ми можем констатувати, що сьогодні Харків стає першою областю, який не виконує на 80% цю опцію, а виконує в повному об’ємі. Ці концентратори були придбані за рахунок державної субвенції, яку отримала Харківська область, ми її отримали дві частини: одна - в жовтні, інша частина надійшла в кінці листопада - це безпосередньо більше 135 мільйонів.

В общем эти средства разделили еще и на приобретение больших емкостей для централизованного снабжения кислородом и разведения кислородных магистралей.

К тому же, именно сегодня подрядчик должен приступить к ремонтным работам в отделении интенсивной терапии в областной «инфекционке», говорит Пастух.

По словам директора медучреждения Павла Нартова, для этого все готово - средства из областного бюджета выделены, проектная документация есть, оборудование тоже закуплено почти полностью, так что дело - за подрядчиком.

Строители обещают завершить все работы за 2,5 - 3 месяца.

И хотя говорит Нартов, количество госпитализаций в течение месяца уменьшилось примерно на треть, - реанимационное отделение крайне необходимо. Там удастся развернуть 18 коек с возможностью расширения до 20 и более.

Пока же в заведении на лечении находится 210 больных, на аппаратах ИВЛ вместе с реанимацией - 22 пациента.

Павел Нартов, директор Харьковской областной клинической инфекционной больницы

Щодо лікарських засобів і засобів індивідуального захисту лікарів, на даний час у нас достатня кількість, але хотілось би зазначити, щодо ремдесевіру - це препарат першої лінії для лікування хворих, який для нашого лікувального закладу і до інших лікарень був розподілений централізовано - наразі закінчився.

В железнодорожной больнице № 1 тоже фиксируют снижение наплыва «ковидных» пациентов: по словам гендиректора Виктора Лещенко, сейчас из 150 коек больными заняты лишь три десятка. Сегодня же в эту больницу направят 177 кислородных концентраторов, это поможет обеспечить медучреждение кислородом полностью, ведь без них по состоянию на утро, уверяет Лещенко, обеспеченность кислородом была только 30%.

Впрочем, потребность в кислороде все равно остается.

Виктор Лещенко, гендиректор харьковской клинической больницы на железнодорожном транспорте №1

Але нам потрібен кислород, тому що в нас на сьогодні - ми маємо доступ до тільки 10 точок кислороду, і підключити одночасно тільки 4 ШВЛ. Більше не вистачає потужності, тому ми маємо таку надію, що ми отримаємо централізоване фінансування і установимо кисневу точку, криогенний концентратор, який буде працювати на 100-120 точок доступу до кислороду.

А тем временем с начала пандемии на Харьковщине положительный тест на COVID получило уже более 70 тысяч человек, из них 303 пациента заболели за последние сутки. По данным областного лабцентра, в данный момент под наблюдением находятся 11 453 человека.





Агентство Телевидения Новости