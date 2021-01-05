Хроника "руской весны" и план захвата Харьковщины: Арсен Аваков презентовал книгу о событиях 2014-го

Материалы разведки и записи переговоров сепаратистов, полученные во время оперативных мероприятий и рассекреченные лишь недавно. План захвата области, фотофакты, истории активистов Евромайдана и журналистов. Это лишь небольшая часть книги министра внутренних дел Арсена Авакова о событиях 2014-го года в Харькове.

Из печати книга "2014. Мгновения харьковской весны" вышла в конце декабря, сегодня ее презентовали в Харькове. В ней впервые опубликован "План по Харькову и области". Это электронная переписка кураторов "русской весны", в которой подробно - до геолокаций - разработан план оккупации Слобожанщины.

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины:

Впервые мы публикуем здесь план захвата Харькова и области. Это план, который был нашими патриотами и разведчиками изъят из штаба сепаратистов. Уже он был нами получен после того, как произошли события в Харьковской области. Это интеррактивный план. Мы даже сохранили пометки синие, красные, черные, по которым видно, что план существовал до и существовал после нападения на Харьков.

Наталья Стативко, редактор издания:

Ты читаешь названия улиц, перекрестков. Как целей. Коррдинаты географические, и это цель. планируется атака. Это втой дом, возле которого будет стоять блок-пост. Это родные СМИ, редакции, которые будут расстреливать, потому что они не нужны.

В этом плане, отмечает Арсен Аваков было прописано все пошагово: захват систем коммуникаций, стратегических объектов инфраструктуры, СМИ, физическое уничтожение представителей власти, военных и журналистов, информационная пропаганда, и в итоге - создание "ХНР". Министр говорит, и хотя эти документы шокируют своим цинизмом, они должны быть опубликованы и прочитаны - как документальное свидетельство того, что захват Украины было заранее подготовлен и спланирован.

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины:

Многих из вас это потрясет. Чтобы не было разговоров, что этого не было, никто ничего не захватывал. Вы увидите здесь яркие моменты. Например, авторы этого плана пишут, что нам в Харькове хватит 150 человек местных, партиотов, как они пишут, а 2 тысячи завезем из РФ. Захватывать надо в том числе все средства массовой информации. И потом решим - какие оставить для прикрытия, а какие закрыть окончательно.

Игорь Поддубный, журналист-писатель:

Ребята с АТН, я живу напротив АТН, я видел российские флаги из кабинета Юхта. И вот когда, после событий здесь, в обладминистрации. после песни наших ультрасов, в конце концов начали кричать "Наши!", невозможно было сдержать слезы.

В книге Арсен Аваков рассказывает, как удалось отстоять Харьков, чего именно не получилось в Донецке и Луганске, в том числе и об освобождении харьковской ОГА от сепаратистов бойцами спецподразделения Нацгвардии "Ягуар". Фотография момента освобождения яугаровцами обласной администрации стала обложкой издания. Книга уже доступна для предварительного заказа на украинском и русском, рассказывают в издательстве, общий тираж - больше 10 тысяч экземпляров. Более 5 тысяч на русском, почти столько же - на украинском.

Александр Красовицкий, директор издательства "Фолио":

За 30 лет руководства издательством у нас, наверное, такого требовательного к себе автора не было. Количество переделок, переработок, дописываний, добавлений, изменений, логика построения, было колоссальное. То есть эта книга в течение 2 лет постоянно была в работе.

На страницах издания размещены QR-коды, с ними можно не только прочитать, но и прослушать переговоры террористов, полученные следствием. По словам автора, вскоре книга будет доступна также в электронном виде, в планах - создание документального фильма о "русской весне" в Харькове





Агентство Телевидения Новости