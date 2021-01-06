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Экс-супруг Ани Лорак показал молодую возлюбленную

Экс-супруг Ани Лорак показал молодую возлюбленную

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу встречается с 24-летней девушкой Лилией.

В Instagram девушки начали появляться фотографии с Маратом.

Пара вместе отдыхала в Турции и фотографировалась на фоне гор. Стоит отметить, что Лилия работает визажистом и у нее есть ребенок.

Напомним, что Марат был женат на певице Ани Лорак, с которой у него есть дочь. Недавно пара развелась. И уже тогда ходили слухи о том, что у Марата новая женщина. Впрочем, и Ани Лорак недолго грустила. Она начала встречаться с экс-супругом певицы TAYANNA.

Экс-супруг Ани Лорак показал молодую возлюбленную

Источник: golos.ua/

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