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У Зеленского впервые прокомментировали использование детей в новогоднем поздравлении

У Зеленского впервые прокомментировали использование детей в новогоднем поздравлении

Съемки детей в новогоднем обращении президента Украины Владимира Зеленского, которые длились несколько часов, проходили с соблюдением всех предусмотренных законом процедур.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Он уточнил, что родители детей дали письменное согласие на проведение съемок.

По словам Подоляка, после завершения рабочего процесса у всех остались прекрасные впечатления и положительные эмоции.

Он также рассказал, что детей в сопровождении родителей пригласили 27 декабря на период времени, необходимый для записи тех моментов, когда они появляются в кадре.

Само поздравление президента записывали в Мариинском дворце и на площади перед ним.

"Участие детей продиктовано логикой самого поздравления – именно к детям, будущему нашей страны, обращается президент Украины. И именно дети формулируют свои мечты и желания, которые взрослые должны суметь реализовать в будущем", – сказал советник руководителя ОП.

Он также опроверг информацию о том, что кастинг маленьких актеров проводило агентство Lot.

"Что за объявление тиражируется в социальных сетях и реально ли оно, и для каких съемок в этом объявлении приглашали маленьких актеров, сказать трудно. Но похоже, что это очередная искусственная попытка политических оппонентов создать скандал там, где его нет и быть не может", – заявил Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, новогоднее поздравление Зеленского, в котором участвовали дети, якобы снимали до трех часов утра, а заплатили им по 500 грн.

Это грубое нарушение трудового законодательства (ст. 188, 189 и 192 КЗоТ) – несовершеннолетних работников запрещено привлекать к ночным работам, если вечерняя смена хотя бы частично приходится на время после 22:00.

В социальных сетях разгорелась жаркая дискуссия в связи с появившейся информацией о "работе" детей на съемках новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: ria-m.tv/

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