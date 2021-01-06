Три знака зодиака, которым повезет больше всего в 2021-м

Для одних знаков зодиака карьерный взлет и финансовое благополучие будет даваться ценой больших трудов, как например, у Тельца или Льва. У других может подкачать здоровье или сфера личной жизни, как у Скорпиона или Стрельца.

Какие же представители зодиакального круга отхватят себе звание везунчика в год Белого Быка? Кому достанутся все бонусы жизни?

Дева

В 2021 году Девы просто преобразятся на глазах и увидят мир в новом ракурсе, отказавшись от предрассудков в пользу новых идей. Ваш разум будет интенсивно впитывать все прогрессивное, отвергая избитые пути – и это замечательно. В бизнесе вас не подведет профессиональное чутье, работа будет в радость и принесет прибыль. На любовном небосклоне установится солнечная погода. Берегите здоровье, и тогда год не омрачится проблемами.

Овен

Очень удачным будет 2021 год у Овнов. Главное – регулярно прислушиваться к своим мыслям, пропуская чужие наставления через фильтр собственных ощущений. Ваша интуиция достаточно развита. Вас ждет успех в общественной жизни, растет симпатия, укрепляются дружеские узы, а с любимым человеком вы обретете духовное единство. В бизнесе перед вами откроются хорошие перспективы, да и денег с лихвой будет хватать на жизнь.

Водолей

У Водолеев в 2021 году жизнь прекрасна, как зажигательный фейерверк. Год в целом благостный, нужно жить здесь и сейчас, наслаждаться каждым приятным мгновением бытия, черпать энергию в творчестве. Любимое дело будет приносить не только удовольствие, но и прибыль, в вас бурлят новые идеи. Личная жизнь полна романтики, вас любят и ценят, а вы отвечаете взаимностью и вполне счастливы.

Источник: newsyou.info/

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