За сутки почти у 7 тысяч украинцев выявили коронавирус

В Украине 6911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

За прошедшие сутки госпитализировали 2 978 человек, летальных случаев – 228, выздоровели - 14 490 человек. Сделали 52 968 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 34 938, методом ИФА - 18 030).

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 090 496 человек, 19 357 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 761 898 человек.

Агентство Телевидения Новости