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На Харьковщине 557 новых случаев COVID-19

На Харьковщине 557 новых случаев COVID-19

За сутки на Харьковщине COVID-19 подтвержден у 557 человек, из них 339 - жители города Харькова. Об этом сообщили в ХОГА.

Также заболели 39 человек из Лозовского района, 28 - Боровского, 26 - Купянского, по 17 - Первомайского и Чугуевского, 16 - Кегичевского, 15 - Харьковского, по 12 - Змиевского и Барвенковского, 7 - Изюмского, по 6 - Зачепиловского, Золочевского и Шевченковского, 5 - Коломакского, по 2 - Балаклейского и Дергачевского, по 1 - Близнюковского и Двуречанского районов.

Всего по области зарегистрировано 71213 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 58535 больных выздоровели, 1147 умерли.

Агентство Телевидения Новости

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