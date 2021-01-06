Сегодня христиане восточного обряда празднуют Сочельник: основные традиции

Накануне Рождества, 6 января, христиане восточного обряда будут праздновать Сочельник.

Сочельник или Богатая кутья - один из самых торжественных христианских праздников. Этот день - последний день Рождественского поста, поэтому и блюда должны быть постными. Считается, что на столе должно быть 12 постных блюд, в честь 12 учеников Христа. Употреблять скоромное, то есть мясо, рыбу, молочные продукты, можно с началом Рождества - 7 января.

В разных регионах Украины в обычаях празднования Сочельника были некоторые различия, но везде существовал обряд, связанный с приготовлением первой кутьи. Ее называли Богатой, поскольку, кроме нее, готовили еще одиннадцать постных блюд, среди которых обязательно должны быть борщ, рыба, грибы, пироги с фасолью и капустой, картофель и узвар.

Кутья считалась основной обрядовой пищей, поэтому с ней связано немало обрядов. После ее приготовления, вынув горшок, смотрели: если зерна поднялись через венчик - на благосостояние, а запали - плохое предзнаменование. К сваренному зерну добавляли мед, но помнили известную пословицу: «Не передай куті меду». В некоторых регионах заправляли толченым маком, грецкими орехами и другими вкусными приправами.

Как только на небосклоне появлялась первая вечерняя звезда, всей семьей садились за богатый стол. Первым, как и следовало, занимал место хозяин, а за ним другие члены семьи. Во время праздничного ужина старались не выходить из-за стола и разговаривать тихо. Встав, глава семейства предлагал помянуть покойных родственников и пригласить их на Сочельник. Считалось, что именно в это время все близкие и дальние родственники должны прийти в дом, поэтому освобождали для них места на скамьях и стульчиках, ставили блюда и клали ложки.

В Украине до сих пор не утратила своей актуальности замечательная традиция колядования, когда дети ходят по домам, поют рождественские песни-колядки, желая хозяевам благополучия.

Агентство Телевидения Новости