Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:55
Просмотров: 54

На Харьковщине почтальонша присвоила деньги, что предназначались для выплаты пенсий и субсидий

На Харьковщине почтальонша присвоила деньги, что предназначались для выплаты пенсий и субсидий

На Балаклейщине полицейские разоблачили почтальоншу в присвоении 30 тысяч гривен. Средства предназначались для выплаты пенсий и субсидий.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в течение апреля прошлого года женщина, работая почтальоном в отделении почтовой связи, получала средства, предназначенные для выплаты субсидий местным жителям, и вместо них расписывалась в книгах учета пенсий, социальных пособий, выдаваемых для доставки адресатам.

Следователи открыли по данному факту уголовные производства по ч. 1, 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1, 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время 31-летней почтальонше сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений. По санкциям статей ей грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 