На Харьковщине почтальонша присвоила деньги, что предназначались для выплаты пенсий и субсидий

На Балаклейщине полицейские разоблачили почтальоншу в присвоении 30 тысяч гривен. Средства предназначались для выплаты пенсий и субсидий.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в течение апреля прошлого года женщина, работая почтальоном в отделении почтовой связи, получала средства, предназначенные для выплаты субсидий местным жителям, и вместо них расписывалась в книгах учета пенсий, социальных пособий, выдаваемых для доставки адресатам.

Следователи открыли по данному факту уголовные производства по ч. 1, 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1, 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время 31-летней почтальонше сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений. По санкциям статей ей грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости