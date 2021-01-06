На Харьковщине мужчина из ревности убил сожителя бывшей жены

В полицию поступило сообщение от 52-летнего мужчины о том, что он потерял связь со своим 28-летним сыном, который жил вместе с сожительницей.

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, в ходе проведения поисковых мероприятий тело парня, внешне похожего на разыскиваемого, было найдено 5 января на свалке возле поселка Золочев. При выезде на место полицейские установили, что его смерть наступила несколько дней назад. Кроме того, на теле погибшего обнаружили телесные повреждения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что совершил преступление 40-летний житель района. Он подстерег сожителя бывшей жены на улице, нанес ему несколько ударов палкой по голове, а затем автомобилем вывез тело на свалку.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Агентство Телевидения Новости