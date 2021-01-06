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Российские хоккеисты оконфузились на молодежном чемпионате мира по хоккею

Российские хоккеисты оконфузились на молодежном чемпионате мира по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею после разгромного поражения в полуфинале от канадцев (0:5) в полуфинале молодежного чемпионата мира проиграла и 20-летним финским сверстникам в матче за 3-е место.

В поеднке за "бронзу" российская "молодежка" открыла счет, на что хоккеисты молодежной сборной Финляндии ответили четырьмя своими шайбами и победили 4:1.

Второй раз за последние 10 лет Россия осталась без медалей молодежного чемпионата мира. При этом золотые медали молодежная сборная России в последний раз звавоёвывала в 2011 году.


Агентство Телевидения Новости

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