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Новый штамм коронавируса обнаружили уже в 41 стране

Новый штамм коронавируса обнаружили уже в 41 стране

Новый штамм коронавируса, первоначально выявленный в Великобритании, обнаружили уже в 41 стране. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения.

Появление нового штамма спровоцировало интерес и беспокойство по поводу воздействия вирусных изменений.

Как сообщалось, новый штамм коронавируса VOC-202012/01 был выявлен в Великобритании в сентябре 2020 года. Он начал активно распространяться в конце ноября - начале декабря. На фоне этого многие страны мира стали закрывать границы с Великобританией, а в самой стране ужесточили коронавирусные ограничения.

Агентство Телевидения Новости

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