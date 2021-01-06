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Украинский футболист "Коньяспора" забил победный гол "Галатасараю"
Украинский форвард Артем Кравец помог своему турецкому клубу одержать победу.
В матче 17-го тура турецкой Премьер-Лиги "Коньяспор" играл дома против "Галатасарая".
Кравец в этой игре вышел на замену на 58-й минуте, а в компенсированное время - на 90+2 минуте забил гол, сделав счет 4:2 в пользу "Коньяспора".
Как оказалось, гол Кравца стал победным. "Галатасарай" до финального свистка сумел сквитать один мяч, и в итоге "Коньяспор" взял верх 4:3.
Ниже, в видеообзоре матча, гол Кравца на 5:45.
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