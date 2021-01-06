Украинский футболист "Коньяспора" забил победный гол "Галатасараю"

Украинский форвард Артем Кравец помог своему турецкому клубу одержать победу.

В матче 17-го тура турецкой Премьер-Лиги "Коньяспор" играл дома против "Галатасарая".

Кравец в этой игре вышел на замену на 58-й минуте, а в компенсированное время - на 90+2 минуте забил гол, сделав счет 4:2 в пользу "Коньяспора".

Как оказалось, гол Кравца стал победным. "Галатасарай" до финального свистка сумел сквитать один мяч, и в итоге "Коньяспор" взял верх 4:3.

Ниже, в видеообзоре матча, гол Кравца на 5:45.





Агентство Телевидения Новости