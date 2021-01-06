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Сумасшедшие эмоции бывшего футболиста донецкого "Шахтера" после гола в полуфинале Кубка Либертадорес

Сумасшедшие эмоции бывшего футболиста донецкого Шахтера после гола в полуфинале Кубка Либертадорес

Ну очень выразительные глаза.

В самом престижном еврокубке Южной Америки - Кубке Либертадорес началась стадия 1/2 финала.

Сыгран первый полуфинальный матч в паре "Ривер Плейт" (Аргентина) - "Палмейрас" (Бразилия). "Палмейрас" одержал гостевую победу 3:0 и, таким образом, перед ответным поединком сделал свои шансы на выход в финал более чем весомыми. В этой крупной победе "Палмейраса" поучаствовал забитым голом Луис Адриано, выступавший с 2007 по 2015 гг. в донецком "Шахтере".

Луис Адриано забил 2-й гол в ворота "Ривер Плейта", убежав в центре поля от своего опекуна и реализовав выход один на один с вратарем. Свой гол экс-игрок отпраздновал сверхэмоционально.


Агентство Телевидения Новости

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