В Украине создадут Агентство оборонных технологий

В Украине в 2021 году планируют создать Агентство оборонных технологий. Оно будет способствовать созданию перспективных образцов вооруженной военной техники (ВВТ). Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегический отраслей промышленности Олег Уруский во время визита в объединение военной техники и вооружения "Лига оборонных предприятий Украины".

"В 2021 году планируется создание Агентства оборонных технологий, прообразом для создания которой является американская DARPA. Она будет способствовать созданию перспективных образцов ВВТ", - заявил Уруский.

Также Министерство стратегической промышленности планирует объединиться с "Лигой оборонных предприятий" для создания условий как для государственных, так и частных компаний.

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