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Воспитанник харьковского футбола Максим Калиниченко будет работать в тренерском штабе чемпиона Латвии
Новая страница в тренерской карьере бывшего футболиста сборной Украины Максима Калиниченко, родившегося в Харькове.
Как сообщает Sport24, 41-летний Калиниченко войдет в тренерский штаб футбольного клуба "Рига". Эта команда три последних сезона становилась чемпионом Латвии.
Главным тренером ФК "Риги" станет российский специалист Денис Лактионов. С Лактионовым, а также его помощниками Максимом Калиниченко и Александром Филимоновым будут подписаны 2-летние контракты.
В тренерской карьере Калиниченко "Рига" станет третьим клубом после харьковского "Металлиста", житомирского "Полесья" и московской "Родины".
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