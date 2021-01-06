Зимний локдаун или очередной удар по бизнесу. В МОЗ заверили, что жесткий карантин отменять не планируют

Министерство здравоохранения не планирует отменять жесткий карантин. По словам главы Минздрава Максима Степанова, ограничения будут действовать с 8 по 24 января включительно, как и планировалось. О них сообщили заранее в надежде, говорит Степанов, что тот же бизнес сможет подготовиться к локдауну. Усиление ограничений сейчас актуально, заверил чиновник, и это делается для того, чтобы страна не пошла на локдаун весной.

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины

Після новорічних свят, і це ми прогнозуємо - у нас буде зростання кількості хворих на Ковід-19. Ми заздалегідь сказали про обмеження, була прийнята відповідна постанова. Під час мого спілкування, особистого спілкування з бізнесом - вони всі готові до такого жорсткого карантину. Вони всі розуміють його важливість.

Поэтому в зимний локдаун запрещается работа кафе, баров, ресторанов, кроме работы на вынос и доставки. Также закрыться должны ТРЦ и все развлекательные заведения, а также учреждения культуры, фитнес-залы, бассейны и непродовольственные рынки.

Но вот несмотря на то, что в Минздраве заверили, что вроде бизнес готов к локдауну - харьковские предприниматели говорят, картина прямо противоположная, такой карантин смогут пережить не все. Особенно тяжело будет малому бизнесу.

Александр Чумак, председатель ассоциации предпринимателей

Особенно сильно ударило по сфере HoReCa и сфере услуг - карантин выходного дня, потому что у них в выходной основной выторг идет, как правило там от 50 до 70%. С весны прошлого года те же парикмахерские они, например сократили количество кресел для клиентов, развели их по расстоянию, и они сразу потеряли приблизительно от 25 до 50% оборота.

Также в Минздраве разрешили "новогодние елки" без концертов и проведения официальных спортивных мероприятий - без присутствия зрителей. А вот школы и ВУЗы должны пойти на каникулы, работу не прекратят только детские сады. В то же время в Минздраве сообщили, что на время действия усиленного карантина не предусматривается ограничение работы общественного транспорта. Разрешается продажа продуктов питания, лекарств, медицинских средств, средств гигиены, ветеринарных препаратов, кормов, топлива. Также работать разрешено банкам, операторам почтовой связи, медицинской, ветеринарной практике и СТО. Парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи.

Агентство Телевидения Новости