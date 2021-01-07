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В Харьковской области спасатели помогли рыбакам, которые из-за тумана заблудились на водохранилище, добраться до берега

В Харьковской области спасатели помогли рыбакам, которые из-за тумана заблудились на водохранилище, добраться до берега

В Волчанском районе спасатели помогли заблудившимся рыбакам добраться до берега.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

6 января в 17:49 спасателям поступило сообщение о том, что на Печенежском водохранилище в районе села Хотомля Волчанского района густой туман и сумерки дезориентировали трех рыбаков, которые, увлекшись любимым занятием, потеряли ориентиры и не могли найти выход на берег.

А попав на проталину, когда лед под ногами мужчин начал трещать и ломаться, они совершенно запаниковали и позвонили в Службу спасения.

«Диспетчеры оперативно-координационного центра приложили много усилий, чтобы выяснить хоть какие-то ориентиры от заблудившихся рыбаков, жителей Харькова, так необходимых для организации их поиска», - отметили в ГСЧС.

Получив примерные координаты места выхода рыбаков на лед, спасатели отправились на помощь.

Вскоре они нашли на берегу водоема машину, на которой приехали заблудившиеся любители рыбалки, и,  связавшись с ними по мобильному телефону, отправились на лед со средствами спасения.

Через некоторое время рыбаки заметили в гуще тумана проблеск фонаря спасателей и дали ответный сигнал.

Спасатели нашли заблудившихся на расстоянии 1,5 км от берега. Как выяснилось, люди просто ушли в противоположную сторону, так и заблудились.

Спасатели благополучно вывели рыбаков к их автомобилю.

 

Агентство Телевидения Новости

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