В Украине за сутки зафиксировали почти 9 тысяч новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 8 997 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"8 997 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 января 2021 года. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы 2567 человек, летальных случаев – 148, выздоровели - 11 316 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 1 099 493 человек, 19 505 человек - умерли от Covid-19, выздоровели – 773 214 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (731), а также в Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.
По данным сайта Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сейчас в Украине коронавирусом болеют 306 774 человек.
Количество подозрений на заболевание за минувшие сутки составило 9 341.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 731 случай;
Винницкая область - 250 случаев;
Волынская область - 142 случая;
Днепропетровская область - 414 случаев;
Донецкая область - 572 случая;
Житомирская область - 463 случая;
Закарпатская область - 111 случаев;
Запорожская область - 509 случаев;
Ивано-Франковская область - 137 случаев;
Киевская область - 480 случаев;
Кировоградская область - 82 случая;
Луганская область - 331 случай;
Львовская область - 288 случаев;
Николаевская область - 411 случаев;
Одесская область - 694 случаев;
Полтавская область - 389 случаев;
Ровенская область - 326 случаев;
Сумская область - 505 случаев;
Тернопольская область - 198 случаев;
Харьковская область - 599 случаев;
Херсонская область - 147 случаев;
Хмельницкая область - 411 случаев;
Черкасская область - 233 случая;
Черновицкая область - 161 случай;
Черниговская область - 413 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщалось, днем ранее, 6 января в Украине выявили 6 911 случаев инфицирования COVID-19.