В части Песочина из-за аварии отключили свет: электроснабжение восстанавливают

Сегодня, 7 января, в части поселка Песочин нет света. Об этом сообщили в пресс-службе Песочинской поселковой объединенной тергромады.

Электричество в поселке отсутствует из-за аварии на подстанции "Рай-Еленовка-Песочин" в частном секторе и некоторых многоквартирных домах по улице Гагарина.

Как сообщается, сейчас рабочие Люботинского райотдела энергосбыта ликвидируют последствия аварии и восстанавливают электроснабжение.

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