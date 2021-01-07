Сегодня 12:52
Просмотров: 84
В части Песочина из-за аварии отключили свет: электроснабжение восстанавливают
Сегодня, 7 января, в части поселка Песочин нет света. Об этом сообщили в пресс-службе Песочинской поселковой объединенной тергромады.
Электричество в поселке отсутствует из-за аварии на подстанции "Рай-Еленовка-Песочин" в частном секторе и некоторых многоквартирных домах по улице Гагарина.
Как сообщается, сейчас рабочие Люботинского райотдела энергосбыта ликвидируют последствия аварии и восстанавливают электроснабжение.
Загрузка...