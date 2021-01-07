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Футбольный матч на жутком поле

Футбольный матч на жутком поле

Отсутствие дренажной системы превратило футбол в водное поле.

В марокканском городе Касабланка состоялся ответный футбольной матч квалификационного раунда африканской Лиги Чемпионов между местным клубом «Раджа Касабланка» и сенегальским «Тенгюэ».

Первый матч в Сенегале завершился вничью - 0:0. «Раджа Касабланка», обладающая куда более сильным подбором игроков, чем «Тенгюэ», по всем прогнозам должна была победить в ответном поединке на своем поле.

Возможно, так бы и произошло, если бы не ливень. А дренажной системы на стадионе «Мохаммед V» в Касабланке, где проходил матч, нет. Хотя в футбол играть было невозможно, арбитр не отменил поединок. В результате ужасное поле нивелировало класс «Раджи Касабланки», и ответный мат тоже завершился вничью – 0:0.

Дело дошло до серии послематчевых пенальти. Эту лотерею выиграл «Тенгюэ» - 3:1, и сенегальский клуб сенсационно пробился в основную сетку африканской Лиги Чемпионов.


Агентство Телевидения Новости

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