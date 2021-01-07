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В Дагестане зарезаны два бойца ММА
Навыки, полученные в боях по смешанным единоборствам, не спасли от лезвия ножа.
Неподалеку от столицы Дагестана Махачкалы – в поселке Тарки произошла массовая драка с поножовщиной.
Согласно данным российских СМИ дрались несколько десятков человек. Трое оказались в реанимации в тяжелом состоянии. Двое погибли от ножевых ранений.
При этом погибшие – профессиональные бойцы ММА Рамазан Амиров (на фото) и Керим Хайрулаев. Они, якобы, разнимали дерущихся и получили смертельные ранения.
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