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В Дагестане зарезаны два бойца ММА

В Дагестане зарезаны два бойца ММА

Навыки, полученные в боях по смешанным единоборствам, не спасли от лезвия ножа.

Неподалеку от столицы Дагестана Махачкалы – в поселке Тарки произошла массовая драка с поножовщиной.

Согласно данным российских СМИ дрались несколько десятков человек. Трое оказались в реанимации в тяжелом состоянии. Двое погибли от ножевых ранений.

При этом погибшие – профессиональные бойцы ММА Рамазан Амиров (на фото) и Керим Хайрулаев. Они, якобы, разнимали дерущихся и получили смертельные ранения.

Агентство Телевидения Новости

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