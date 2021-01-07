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Завтра в Украине вступает в силу локдаун: что будет запрещено

Завтра в Украине вступает в силу локдаун: что будет запрещено

В Украине с 8 января до полуночи 25 января будет действовать усиленный режим карантина. Он предусматривает закрытие всех учебных заведений, кроме дошкольных и специальных.

Будет запрещена работа кафе, баров, ресторанов, кроме тех, что работают на вынос и на доставку. 

Также будет запрещен прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости. 

Будет запрещен также прием посетителей в развлекательных заведениях. 

Закрытыми будут учреждения культуры (театры, кинотеатры, выставки), фитнес-залы, бассейны. 

Салоны красоты могут работать исключительно по предварительной записи и без ожидания посетителей внутри.

С 8 января закроются все заведения размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации. 

В Киеве также предупредили, что работать прекратят все новогодние локации, в том числе и катки и ярмарки.

В целом непродовольственные ярмарки и рынки будут запрещены по всей стране. 

Что разрешено:

Общественный транспорт продолжит свою работу. Работать во время локдауна будут отели, банки, продуктовые магазины, аптеки, почтовые операторы, ветеринарные лечебницы и  зоомагазины.

Также будут работать магазины и заведения с товарами и услугами первой необходимости: это товары, относящиеся к продуктам питания, лекарственные средства, изделия медицинского назначения, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, корма для животных, горючее.

Также будут работать АЗС и СТО.

Кроме того, будет осуществляться деятельность по предоставлению финансовых услуг, деятельность финансовых учреждений и деятельность по инкассации и перевозке валютных ценностей, деятельность операторов почтовой связи, а также медицинская практика, ветеринарная практика, деятельность автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Будут работать парикмахерские и салоны красоты по предварительной записи.

Также Кабмин разрешил покупать в супермаркетах печатную продукцию и бытовую химию. 

Отмечается, что торговая деятельность другими группами товаров может происходить с осуществлением адресной доставки заказов.

Также в Минздраве отметили, что не поддерживают перенос или отмену локдауна. 

Напомним, решение об усиленном карантине, повлекшее протесты среди ФЛП, правительство приняло еще 9 декабря. 

Министр Кабинета министров Олег Немчинов отметил, что локдаун нужно вводить именно в январе, а не в декабре, так как этот период значительно более благоприятен для украинской экономики и бизнеса. 

Против локдауна с 8 января выступала власть Тернополя и Черкасс. Черкасский мэр Анатолий Бондаренко заявил, что в городе ситуация с заболеваемостью коронавирусом контролируется, поэтому такой карантин он не считает необходимым.

В Тернополе решили вернуть школьников на учебу после каникул с 11 января, но впоследствии мэр отметил, что город введет локдаун, если будет увеличение количества заболевших.

Агентство Телевидения Новости

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