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Вторая ракетка украинского тенниса, попавшаяся на допинге, рассказала, что нашли в ее моче

Вторая ракетка украинского тенниса, попавшаяся на допинге, рассказала, что нашли в ее моче

20-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая в мировом рейтинге 29-е место, уверяет, что никогда не принимала запрещенные вещества.

Ястремская сообщила в своем аккаунте в Twitter, что в ее моче «обнаружена очень низкая концентрация метаболитов местеролона».

Теннисистка написала, что «вещество могло попасть в организм, находясь в составе чего-то другого».

Ястремская отлучена международной федерацией тенниса от участия в любых соревнованиях, при этом она «решительно настроена сделать все, чтобы очистить свое имя».

Агентство Телевидения Новости

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