Голкипер "начудил", но ворота оказались, словно, заколдованные

Очень необычный момент в футбольном матче.

В поединке 18-го тура чемпионата Франции между "Брестом" и "Ниццей" голкипер "Бреста" Готье Ларсонье, пытаясь не дать мячу уйти за линию поля, вдруг, взял да и пробил по своим воротам.

Этот дивный "самострел" не закончился автоголом, благодаря "заколдованным" воротам - мяч угодил в перекладину, а затем в стойку ворот.

Остается добавить, что Ларсонье, совершивший столь удивительный ляп, остался в этом матче "сухим" - "Брест" победил - 2:0.





Агентство Телевидения Новости