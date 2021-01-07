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Тройное ДТП на Тюринской: травмы получили два человека
Сегодня около 13:00 на улице Тюринской, 5, столкнулись Kia Soul, Toyota Camry и Fiat Linea.
Об аварии сообщают в соцсетях: по словам очевидцев, автомобиль Toyota столкнулся с Kia, после чего Camry отбросило на припаркованный Fiat.
По информации пресс-службы УПП Харьковской области, с места аварии в больницу были доставлены водители Toyota и Kia.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
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