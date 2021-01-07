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Тройное ДТП на Тюринской: травмы получили два человека

Тройное ДТП на Тюринской: травмы получили два человека

Сегодня около 13:00 на улице Тюринской, 5, столкнулись Kia Soul, Toyota Camry и Fiat Linea.

Об аварии сообщают в соцсетях: по словам очевидцев, автомобиль Toyota столкнулся с Kia, после чего Camry отбросило на припаркованный Fiat.

По информации пресс-службы УПП Харьковской области, с места аварии в больницу были доставлены водители Toyota и Kia.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Агентство Телевидения Новости

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