Відсоток нещасливих українців у 2020 році збільшився майже вдвічі – соціолог

За словами соціолога, 2020 року зійшлося два явища: з одного боку, коронавірус і карантин, з іншого – розчарування в політиці.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Деталі: 2020 рік показав збільшення відсотка нещасливих українців у порівнянні з 2019 роком майже вдвічі. Більшість громадян країни вважають, що 2021 рік буде кращим для них, але гіршим для держави.

Про це розповів генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто.

Коментар: “2020 року співпало два явища: з одного боку, коронавірус і карантин, з іншого – розчарування в політиці“, – зауважив він.

В цьому контексті соціолог вказав на певну “традицію” України, коли після кожних виборів “рівень щастя підскакує”, а вже за рік відбувається розчарування.

Коментар: “Але, не зважаючи на це, виявилося, що рівень щастя в Україні все ж таки достатньо високий. У грудні 2020 року 48% відчували себе щасливими і 35% нещасливими. 2019 року щасливих було приблизно стільки ж, а нещасливих було тільки 18%“, – повідомив Паніотто.

Він додав, що 2021 року більшість українців очікують змін на краще.

Коментар: “Рік був такий поганий, що всі мають надію, що двічі такого не буде і 2021 рік буде краще. 20% кажуть, що це буде обов’язково, а ще 60% сподіваються, що кращого буде більше, ніж гіршого“, – додав він.

Водночас соціолог наголосив, що більшість українців вважає, що “в державі буде гірше, а у них самих краще”.

Источник: Час-Дій.

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