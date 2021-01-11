Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:21
Просмотров: 31

Харьковские пожарные вынесли из горящей квартиры 92-летнюю бабушку

Харьковские пожарные вынесли из горящей квартиры 92-летнюю бабушку

Сегодня ночью на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме, что находится по адресу ул. Сумская, 77/79.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия подразделений в одной из комнат квартиры на третьем этаже горели домашние вещи. Огонь также перекинулся и на коридор. Площадь пожара составляла около 15 кв.м.

Во время тушения пожара в квартире спасатели обнаружили ее хозяйку 1928 года рождения. Старушку вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой. Она получила незначительные ожоги и отравление угарным газом. Сейчас женщина находится на лечении в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи.

Пожар был оперативно ликвидирован, причина его возникновения и ущерб устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 