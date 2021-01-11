Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:10
Просмотров: 17

За сутки в Украине выявили менее 5 тысяч новых случаев COVID-19

За сутки в Украине выявили менее 5 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 4 288 новых случаев коронавируса. Это самое меньшее число новых заражений за последние три месяца. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Меньше новых случаев COVID-19 фиксировали в Украине 5 октября - тогда заразились 3 774 человека.

Среди заболевших 133 ребенка и 184 медработника. При этом за сутки были госпитализированы 1372 человека, 68 пациентов скончались, 4819 - выздоровели.

Больше всего заражений подтвердили в Киеве (371), Запорожской (458), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.

Всего за вчера было проведено 16 061 тестирование на коронавирус. Из них методом ПЦР - 12 043, методом ИФА - 4 018.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 