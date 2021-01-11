С завтрашнего дня в Харькове водители общественного транспорта будут выдавать маски

Со вторника, 12 января, водители харьковского общественного транспорта будут выдавать пассажирам маски в случае необходимости. Как сообщили в пресс-службе горсовета, об этом сегодня, 11 января, сказал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Напомним, что на прошлой неделе Игорь Терехов провел встречу с руководителями троллейбусных, трамвайных депо и автобусных предприятий, на которой было решено, что водители общественного транспорта должны, в случае необходимости, выдать пассажиру защитную маску. Также весь транспорт, который выходит на линии, должен быть вымыт внутри, снаружи и продезинфицирован с учетом карантинных требований.

Агентство Телевидения Новости