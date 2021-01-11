Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:44
Просмотров: 190

С завтрашнего дня в Харькове водители общественного транспорта будут выдавать маски

С завтрашнего дня в Харькове водители общественного транспорта будут выдавать маски

Со вторника, 12 января, водители харьковского общественного транспорта будут выдавать пассажирам маски в случае необходимости. Как сообщили в пресс-службе горсовета, об этом сегодня, 11 января, сказал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Напомним, что на прошлой неделе Игорь Терехов провел встречу с руководителями троллейбусных, трамвайных депо и автобусных предприятий, на которой было решено, что водители общественного транспорта должны, в случае необходимости, выдать пассажиру защитную маску. Также весь транспорт, который выходит на линии, должен быть вымыт внутри, снаружи и продезинфицирован с учетом карантинных требований.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 