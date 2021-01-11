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Украинка Костюк впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира WTA. Свитолина - вылетела

Украинка Костюк впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира WTA. Свитолина - вылетела

Украинскому полуфиналу турнира категории WTA 500 в Объединенных Арабских Эмиратах Abu Dhabi Open не бывать из-за того, что из двух украинских теннисисток четвертьфинальную стадию прошла только одна. Причем это - не Элина Свитолина.

18-летняя Марта Костюк в своем четверьфинале против Сары Cоррибес-Тормо из Испании, проиграв всухую первый сет - 0:6, выиграла затем два - 6:1, 6:4 и впервые в своей карьере пробилась в полуфинал турнира WTA. 

А вот первая ракетка Украины Элина Свитолина, посеянная в Абу-Даби под 2-м номером, свой четвертьфинал проиграла. Свитолина выиграла у Вероники Кудерметовой из России первый сет - 7:5, после чего уступила в двух последующих - 3:6, 6:7 и вылетела с турнира.


Агентство Телевидения Новости

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