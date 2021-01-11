В Харькове расследуют возможную подделку электронной подписи Кернеса на ходатайстве об избрании секретарем горсовета Терехова

Депутат харьковского горсовета Алина Мустафаева обнародовала документ о расследовании возможной подделки электронной подписи Геннадия Кернеса на ходатайстве об избрании секретарем горсовета Игоря Терехова. Об этом Мустафаева сообщила в своем Telegram-канале.

Представитель "Слуги народа" обратилась в прокуратуру еще 22 декабря. В документе она указала, что ходатайство об избрании секретарем горсовета Игоря Терехова могло быть подделано. По мнению Мустафаевой, Геннадий Кернес не мог завизировать его по состоянию здоровья, а его электронную цифровую подпись использовали другие люди.

29 декабря было открыто уголовное производство по статье 358 УК Украины ("подделка документов по предварительному сговору группой лиц"). Процессуальное руководство осуществляет группа прокуроров - Максим Маматов, Дмитрий Кейдун, Никита Чечин, Юлия Суворова, Денис Щебликин, Роман Яровой. Виновникам правонарушения грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что на первой сессии горсовета нового созыва Александр Новак сказал, что от мэра Геннадия Кернеса пришло письмо с электронной подписью, в котором он предлагал в качестве кандидата на пост секретаря горсовета Игоря Терехова. Некоторые депутаты поставили достоверность письма под сомнение, но на голосовании кандидатуру Терехова поддержали 73 из 75 депутатов.

Агентство Телевидения Новости