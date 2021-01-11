Война с "закладчиками": в МВД анонсировали участие Харькова в национальной программе по борьбе с уличной наркоманией

Создание координационного совета по предупреждению наркомании и принятие программы против распространения наркотических средств «Чистый город». Это лишь часть всех мероприятий по борьбе с распространением наркотиков, которые будут проводиться в Харькове.

И в городском совете, и в министерстве внутренних дел говорят - Харьков будет принимать участие в реализации национальной программы по тотальной борьбе с уличной наркоманией. Средства для программы уже предусмотрены в государственном бюджете, говорит министр внутренних дел Арсен Аваков, также планируют привлекать деньги из бюджетов местных.

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины:

Мы попробуем сделать больше. И победить не только крупный наркотрафик, большой, когда мы задерживаем тонны героина или кокаина или марихуаны, но и атаковать напрямую розничные сети наркотиков в Харькове.

Спайсы, фен, соли - эти сленговые слова понятны не всем, но большинство представителей молодежи, и даже подростки, знают - это скрытая реклама наркотиков, благодаря которой наркодилеры выходят на своих клиентов. С желающими купить опасные вещества злоумышленники общаются обычно в социальных сетях. С клиентами не встречаются - расставляют так называемые "закладки", прячут наркотики в разных местах. Войну с "закладчиками" сейчас ведут не только правоохранители, но и активисты различных общественных организаций, в том числе - родительские группы.

Программа по борьбе с наркоманией в Харькове запланированная министерством будет комплексная, отмечают чиновники, следовательно, предполагает участие не только коммунальщиков, которые закрашивают рекламные надписи, чиновников и правоохранителей, но и других жителей города..

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины:

Эта модель подразумевает в том числе активную позицию самих горожан. И мы рассчитваем, что жители города будут активными и будут помогать нам ликвидировать систему закладок, систему продажи через почтовые посылки, интернет-боты и так дальше.

Еще с 2019-го года жители Харькова могут блокировать интернет-магазины, которые продают наркотики, с помощью чат-бота в Telegram. Кроме того, в городе также планируют создать комплексную систему видеонаблюдения, которая обеспечит для правоохранителей «единое окно» доступа ко всем коммунальным камерам. Сейчас на улицах, площадях, возле школ и детских садов, на перекрестках дорог и остановках общественного транспорта коммунальными предприятиями установлено около 2 тысяч видеокамер, сообщили в мэрии, которые полиция уже использует для раскрытия преступлений.

Агентство Телевидения Новости