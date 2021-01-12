На Донбассе за сутки зафиксировали 10 обстрелов, погиб боец ВСУ

На Донбассе за минувшие сутки российские наемники десять раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий ВСУ погиб.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Так, вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов.

По данным ООС, вблизи обоих населенных пунктов Водяное и на Приазовье и недалеко от Донецка враг совершил несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия, а вблизи Донецка - еще и из снайперского оружия.

Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий.

Как отмечается, в ответ на обстрелы российских наемников украинские воины несколько раз открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 12 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так, в районе населенных пунктов Водяное, что недалеко от Донецка, и Песков вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. А неподалеку последнего - еще и из автоматических станковых гранатометов.

«На обстрелы противника украинские воины открыли огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет», - сказано в сообщении штаба ООС.

Агентство Телевидения Новости