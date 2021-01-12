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На Донбассе за сутки зафиксировали 10 обстрелов, погиб боец ВСУ

На Донбассе за сутки зафиксировали 10 обстрелов, погиб боец ВСУ

На Донбассе за минувшие сутки российские наемники десять раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий ВСУ погиб.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Так, вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов.

По данным ООС, вблизи обоих населенных пунктов Водяное и на Приазовье и недалеко от Донецка враг совершил несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия, а вблизи Донецка - еще и из снайперского оружия.

Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий.

Как отмечается, в ответ на обстрелы российских наемников украинские воины несколько раз открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 12 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так, в районе населенных пунктов Водяное, что недалеко от Донецка, и Песков вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. А неподалеку последнего - еще и из автоматических станковых гранатометов.

«На обстрелы противника украинские воины открыли огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет», - сказано в сообщении штаба ООС.

Агентство Телевидения Новости

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