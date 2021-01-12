В Украине - более 5 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В Украине за сутки зафиксировали 5 116 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5116 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 января 2021 года. В частности, заболели 131 ребенок и 309 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы – 1 092 человека; летальных случаев - 184; выздоровели – 15 951 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Количество инфицированных с начала пандемии в Украине на утро понедельника составило 1 124 430 человек, умерли от COVID-19 20 019 человек, выздоровели 812 368 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (898), а также в Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 898 случаев;

Винницкая область - 121 случай;

Волынская область - 99 случаев;

Днепропетровская область - 267 случаев;

Донецкая область - 160 случаев;

Житомирская область - 72 случая;

Закарпатская область - 134 случая;

Запорожская область - 463 случая;

Ивано-Франковская область - 66 случаев;

Киевская область - 284 случая;

Кировоградская область - 76 случаев;

Луганская область - 47 случаев;

Львовская область - 312 случаев;

Николаевская область - 52 случая;

Одесская область - 315 случаев;

Полтавская область - 520 случаев;

Ровенская область - 132 случая;

Сумская область - 152 случая;

Тернопольская область - 83 случая;

Харьковская область - 275 случаев;

Херсонская область - 73 случая;

Хмельницкая область - 18 случаев;

Черкасская область - 306 случаев;

Черновицкая область - 184 случая;

Черниговская область - 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Днем ранее, 11 января, в Украине было зафиксировано 4 288 новых случая заболевания COVID-19.

Агентство Телевидения Новости