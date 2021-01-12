В Украине - более 5 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
В Украине за сутки зафиксировали 5 116 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"5116 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 января 2021 года. В частности, заболели 131 ребенок и 309 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы – 1 092 человека; летальных случаев - 184; выздоровели – 15 951 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.
Количество инфицированных с начала пандемии в Украине на утро понедельника составило 1 124 430 человек, умерли от COVID-19 20 019 человек, выздоровели 812 368 заболевших.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (898), а также в Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 898 случаев;
Винницкая область - 121 случай;
Волынская область - 99 случаев;
Днепропетровская область - 267 случаев;
Донецкая область - 160 случаев;
Житомирская область - 72 случая;
Закарпатская область - 134 случая;
Запорожская область - 463 случая;
Ивано-Франковская область - 66 случаев;
Киевская область - 284 случая;
Кировоградская область - 76 случаев;
Луганская область - 47 случаев;
Львовская область - 312 случаев;
Николаевская область - 52 случая;
Одесская область - 315 случаев;
Полтавская область - 520 случаев;
Ровенская область - 132 случая;
Сумская область - 152 случая;
Тернопольская область - 83 случая;
Харьковская область - 275 случаев;
Херсонская область - 73 случая;
Хмельницкая область - 18 случаев;
Черкасская область - 306 случаев;
Черновицкая область - 184 случая;
Черниговская область - 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Днем ранее, 11 января, в Украине было зафиксировано 4 288 новых случая заболевания COVID-19.