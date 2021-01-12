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На Харьковщине полицейского подозревают в совершении ДТП в нетрезвом состоянии

На Харьковщине полицейского подозревают в совершении ДТП в нетрезвом состоянии

Полицейского батальона конвойной службы в Харьковской области подозревают в совершении ДТП на Харьковщине с пострадавшим.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Ему сообщили о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего тяжкое телесное повреждение (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Как установлено, 8 января 2021 в городе Богодухове неустановленный водитель автомобиля «ВАЗ 2113» сбил переходившего дорогу пешехода. 

Пострадавшего мужчину госпитализировали в Богодуховскую центральную районную больницу с переломом голени, ушибом грудной клетки и открытой черепно-мозговой травмой.

После ДТП водитель покинул место происшествия. В ходе розыскных мероприятий полицейские обнаружили автомобиль «ВАЗ 2113» с характерными для ДТП повреждениями. 

Установлено, что указанным автомобилем управлял полицейский батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области. Его направили на освидетельствование, по результатам которого было установлено, что полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правонарушителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Прокуратура готовит апелляционную жалобу на указанное решение суда.

Задержанному правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Агентство Телевидения Новости

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