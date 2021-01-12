В начале улицы Пушкинской движение транспорта запрещено до февраля

В центре Харькова до 8 февраля запрещено движение транспорта в начале улицы Пушкинской.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, будет запрещено движение транспорта по Пушкинской на участке от улицы Короленко до переулка Мечникова.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано со строительством сетей водоснабжения строящегося ТРЦ «Никольский».

Объехать закрытый участок транспорт может по прилегающим улицам: пл. Конституции, пер. Мечникова, ул. Сумской и пл. Театральной.

Также сообщается, что до 8 февраля ограничено движение транспорта по пер. Слесарному, на участке от ул. Короленко до пр. Московского. Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе.

Агентство Телевидения Новости