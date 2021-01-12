Названа стоимость старинной украинской иконы, подаренной Лаврову в Сараево

Старинная икона украинского происхождения, которую в Сараево подарили министру иностранных дел России Сергею Лаврову, стоит 12,5 млн евро. Об этом сообщает телеканал BN TV со ссылкой на источники в окружении главы президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

Отмечается, что икона хранилась в банке Bank of Srpska, который обанкротился и был поглощен банком UKIO.

Как утверждает источник, Додик рассказал, что банк UKIO оставил икону, а он хотел вернуть Москве то, что принадлежит ей.

Передача иконы в Сараево выходила за рамки протоколов. При этом источник отметил, что когда глава МИД РФ Лавров узнал, что икона принадлежала Украине и была украдена, он сразу вернул в боснийское посольство в Москве.

Позже Додик сообщил, что старинная икона принадлежит некой семье и ее передадут владельцу.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил столицу Боснии и Герцеговины 14 декабря. Тогда два члена президиума Боснии и Герцеговины отказались от встречи с главой МИД РФ. В тот день Додик подарил Лаврову старинную украинскую икону. Позже Лавров вернул икону обратно.

Посольство Украины направило в МИД Боснии ноту, в которой было указано, что это 300-летняя украинская икона из Луганска, на обороте которой есть печать украинского Народного комитета культуры 1920 года. Посольство Украины запросило информацию о том, как эта икона попала в Боснию и Герцеговину.

В свою очередь прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело из-за иконы, чтобы провести необходимые проверки.

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