Под Харьковом горела двухэтажная дача

В Змиевском районе Харьковской области сегодня, 12 января, ночью загорелся двухэтажный дачный дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о том, что в село Гайдары на ул. Партизанской горит дача, поступило спасателям 12 января в 04:30.

На момент прибытия пожарных двухэтажный дом почти полностью был охвачен пламенем, а внутри горели мебель и домашние вещи.

Площадь пожара составила около 150 кв.м.

В 05:20 пожар спасатели локализовали, а в 12:06 полностью ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.

По данным ГСЧС, на момент возникновения пожара в доме никого не было, и последние 5 лет в ней никто не проживал.

Причину возникновения пожара выясняют.

Агентство Телевидения Новости