В Харьковском горсовете отреагировали на информацию о расследовании дела о подлинности подписи Кернеса - заявление

В Харьковском городском совете отреагировали на информацию об открытии уголовного производства о подлинности подписи харьковского городского головы Геннадия Кернеса на ходатайстве об избрании секретарем горсовета Игоря Терехова.

Напомним, депутат харьковского горсовета Алина Мустафаева обнародовала ответ Харьковской областной прокуратуры, в котором сообщалось, что сведения по ее обращению внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст.358 УК Украины.

Подпись Геннадия Кернеса в горсовете назвали подлинной и сделали заявление, которое было опубликовано сегодня, 12 января, на сайте Харьковского горсовета.

«Весь вчерашний день и сегодняшнее утро ленты новостей пестрят заголовками типа «Подпись Кернеса подделали на важном документе: полиция ведет расследование», «В Харькове начали расследование о подделке подписи Кернеса на важном документе» и так далее в том же духе.

Причем многие СМИ пишут об этом, как о свершившемся факте, совершенно забывая упомянуть, что правоохранительные органы проводят простую стандартную проверку по заявлению одной из депутатов Харьковского городского совета, которой, по непонятным нам причинам, вдруг показалось, что подпись Геннадия Кернеса под представлением Игоря Терехова на должность секретаря горсовета была подделана. Уточним: «подделана» цифровая подпись, что в принципе невозможно.

Харьковский городской совет заявляет, что работает исключительно в рамках украинского законодательства, которое не только позволяет, но и стимулирует использование электронного документооборота.

Также отметим, что подобные вбросы, которые мы видим со стороны отдельных депутатов горсовета и некоторых создателей мертворожденных политических проектов, - не что иное, как попытка дискредитировать городскую власть Харькова.

Харьковский городской совет призывает всех успокоиться и дать полиции в спокойной обстановке убедиться, что все решения, принятые на сессии 9 декабря, были честными и законными.

Также городской совет оставляет за собой право подать в суд на особо нечистоплотные СМИ, распространяющие фейковую информацию о якобы «подделке» подписи Геннадия Кернеса», - сказано в заявлении.

Агентство Телевидения Новости