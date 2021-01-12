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На Харьков идут снегопады: водителей просят не парковать машины на улицах

На Харьков идут снегопады: водителей просят не парковать машины на улицах

Харьковчан просят не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в среду, 13 января, ночью ожидается умеренный снег, днем - местами сильный снег, мокрый снег с дождем, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица, ветер - 7-12 м/с, местами порывы - 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью - от 3 до 8 градусов мороза, днем - от нуля до 5 градусов ниже нуля.

В связи с этим городские власти просят харьковчан не заграждать въезды во дворы, чтобы коммунальные службы могли качественно убирать снег.

 

Агентство Телевидения Новости

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