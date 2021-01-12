На Гоптовке у мужчины под одеждой служебная собака нашла приклеенные к телу наркотики

В пункте пропуска «Гоптовка» на Харьковщине пограничники обнаружили у жителя временно оккупированного Донецка таблетки, приклеенные к телу под нижним бельем.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

Как отметили в пресс-службе харьковских пограничников, 35-летний мужчина ехал в Россию, и найти таблетки под бельем путешественника помог пограничный пес, натренированный на поиск наркотиков.

После обнаружения 26 скрытых таблеток мужчина уверял, что это обезболивающее. Но не смог объяснить, почему прикрепил «обезболивающее» клейкой лентой к телу.

«Сейчас таблетки, которые, скорее всего, содержат амфетамин, изъяли и направили на экспертизу.

Компетентными органами решается вопрос о начале досудебного расследования по ст. 305 УК (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров)», - сказано в сообщении.

Агентство Телевидения Новости