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Пожар в Купянске: загорелась хозпостройка

Пожар в Купянске: загорелась хозпостройка

В Купянском районе Харьковщины 11 января произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 13:54 на номер «101» поступила информация о пожаре, который произошел по адресу: город Купянск, пгт. Ковшаровка,.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что возле дома №68 горит крыша хозяйственной постройки на площади 18 кв.м.

В 14:14 спасатели локализовали возгорание и в 16:00 полностью его ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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