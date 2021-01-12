В курятине нашли сальмонеллу: опасное мясо изымут из продажи

В курином мясе, которое экспортировалось из Польши в том числе в Украину, выявили сальмонеллу. Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Так, согласно сообщению системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам, опасные для здоровья человека бактерии были обнаружены 8 января 2020 в куриных крылышках (№ партии - 20334111001, срок годности 07.12.2020).

Производителем продукции указан Wipasz Spolka Akcyjna, Olsztyn в Королевстве Дания.

В связи с этим в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области предупреждают: в случае выявления указанного продукта в обращении на Харьковщине операторы рынка обязаны обратиться в местные управления (отделы) по безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины.

Агентство Телевидения Новости